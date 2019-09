Affaire des 94 milliards: Me El Hadj Diouf reporte sa conférence de presse

Me El Hadj Diouf a décidé de reporter sa conférence de presse prévue cet après-midi, à cause de l'accident survenu hier soir au large des Îles de la Madeleine, a-t-on appris. La rencontre avec la presse se fera finalement demain à 16h, à FUN CITY.



En marge de la conférence de presse, « l’avocat et leader du Parti des Travailleurs et du Peuple (PTP) présentera au peuple sénégalais un film inédit, avec de nouvelles révélations fracassantes sur l’affaire des 94 milliards ».

