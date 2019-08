Affaire des 94 milliards : Ousmane Sonko dépose deux plaintes chez le juge et s’explique Le leader de Pastef, Ousmane Sonko a déposé deux plainte auprès du juge, via ses avocats de déposer, ce vendredi, contre Mamour Diallo et la commission d'enquête parlementaire mise en place dans l’affaire dite des 94 milliards.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Août 2019

« Prenant acte de l'inertie du procureur de Macky Sall, que j'avais saisi depuis deux ans à propos de l'escroquerie portant sur plus de 94 milliards, j'ai décidé de saisir directement le juge avec constitution de partie civile, de deux plaintes: l'une contre Mamour Diallo, Tahirou Sarr et leurs complices, l'autre contre les membres de la "Commission d'enquête parlementaire" qui, aveuglés par la haine politique, se sont comportés en véritables députés-délinquants », déclare le député dans des propos rapportés par seneweb..

