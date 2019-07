Affaire des 94 milliards : Une trentaine de personnes auditionnées

La Commission d’enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur l’affaire du TF 1451/R a bouclé ses auditions. Le rapport est fin prêt et l’affaire passera bientôt en plénière.



Selon Les Échos, une trentaine de personnes citées dans ce dossier ont été entendues. L’ancien gouverneur de Dakar Mouhamed Fall, l’ex-ministre du Budget Birima Mangara, Tahirou Sarr qui a acheté la créance, les Directeurs du Budget et du Trésor, l’ancien Directeur des Domaines Mamour Diallo ont, entre autres, été entendus.



Toutefois, la Commission n’a pas pu auditionner le leader de Pastef, l’ancien ministre de l’Économie et des Finances Amadou Bâ et Ismaïla Bâ qui aurait servi de prête-nom à Ousmane Sonko pour créér la société Afrique Tax and Law Advisor Services (Atlas).





