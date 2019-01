Affaire des 94 milliards de FCfa: " Mamour Diallo va porter plainte après la présidentielle " Mamour Diallo va traîner Ousmane Sonko devant les tribunaux. La révélation est de son avocat Me Elhadj Diouf, qui faisait face à la presse ce jeudi 31 janvier 2019.

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Janvier 2019 à 19:21 | | 1 commentaire(s)|

Mamour Diallo va traîner Ousmane Sonko devant les tribunaux. La révélation est de son avocat Me Elhadj Diouf qui faisait face à la presse. Le Directeur des Domaines qui a été accusé de détournement de 94 milliards FCFA par Ousmane Sonko, compte saisir la Justice après les échéances électorales. Cette posture de Mamour Diallo se justifie par le fait que le Directeur des Domaines ne voudrait pas donner à Ousmane Sonko l’occasion de se victimiser, en faisant croire à l’opinion que l’on veut lui empêcher de battre campagne.



Toujours concernant ce dossier, Me Elhadj Diouf dit comprendre l’attitude du procureur qui s’est tu, jusqu’ici, malgré la plainte du leader du Pastef. Selon l’avocat, Ousmane Sonko fait de la manipulation. Il n’a aucune compétence pour saisir le maître des Poursuite dans ce dossier. « C’est une affaire qui concerne deux privés. Le procureur n’a aucun pouvoir de s’immiscer dans une affaire qui concerne deux tiers », dixit M. Elhadj Diouf.















emedia.sn

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos