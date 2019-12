Affaire des 94 milliards : "l’Ofnac n’a ni confirmé ni infirmé les accusations de Sonko"

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Décembre 2019 à 11:24 | | 0 commentaire(s)|

Le patron de Pastef Ousmane Sonko avait déclaré à l’Assemblée nationale que l’Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) a confirmé « tout ce qu’il avait dit » sur l’affaire des 94 milliards dans un rapport transmis au procureur de la République.



Mais, selon Igfm qui rapporte les propos de Seynabou Ndiaye Diakhaté, « l’Ofnac n’a ni confirmé ni infirmé les accusations de Sonko contre Mamour Diallo ».



Sur le plateau de la Rts, la présidente de l’Ofnac a révélé avoir remis procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye une vingtaine de dossiers de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac). Elle s’est refusée à tout commentaire sur cette affaire qui oppose le député à l’ancien directeur des Domaines, Mamour Diallo.







