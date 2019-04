Affaire des 94 milliards: l’enquête a-t-elle déjà du plomb dans l’aile? La mission de la Commission d’enquête parlementaire sur l’affaire des 94 milliards s’avère compliquée. Et pour cause, révèle "Les Echos", de hautes personnalités citées dans ce dossier ne veulent pas être auditionnées. Le journal qui ne cite pas nom, signale, toutefois, que ces autoritées s’activent déjà pour ne pas passer devant la commission d’enquête. De quoi plomber déjà l’enquête?

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Avril 2019 à 11:22 | | 0 commentaire(s)|



