Affaire des 94 milliards: la commission d’enquête a bouclé ses auditions

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Juillet 2019

La commission d’enquête mise en place par l’Assemblée nationale, suite au rapport de l’Inspection Générale d’ Etat (IGE) qui avait épinglé des personnes sur l’affaire des 94 milliards de francs CFA, a déjà bouclé ses auditions.



Toutes les personnes citées dans ce dossier notamment Mamour Diallo, Tahirou Sarr et plusieurs fonctionnaires ont été entendues par l’équipe de Cheikh Seck et Cie.



Seul le député des Pastef et son associé ont refusé de déférer à la convocation de l’Assemblée nationale.



D’après des informations de « l’As», les enquêteurs sont sur la dernière mouture du rapport qui sera déposé au bureau de l’Assemblée incessament.

