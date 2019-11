Affaire des 94 milliards : les mises en garde des jeunes de Pastef Les jeunes du parti Pastef ont mis en garde les autorités contre toute tentative de manipulation d’un éventuel procès dans l’affaire des 94 milliards.

Réunis, hier, à Mbour pour mettre en place une cellule de leur parti dans la région, ils ont affirmé que l’Etat du Sénégal les trouvera sur son chemin, si toutefois il tente d’instrumentaliser ce futur procès, se disant convaincus que leur leader est du côté de la vérité dans cette affaire.

« Tant que les propos de Ousmane Sonko, iront dans le sens de la vérité, il sera intouchable dans ce pays, et quiconque s’en prendra à lui nous trouvera sur son chemin », ont –ils déclaré dans des propos relayés par la RFM.

Sur un autre plan, ils ont fustigé le projet du Bus Rapide transit (BRT) dénué de pertinence et trop coûteux à leur goût.

« L’Etat aurait mieux fait de se consacrer à créer des emplois pour les jeunes, dans leurs localités et de réduire ainsi l’exode rural qui ne cesse de s’accentuer », ont-ils ajouté, non sans dénoncer le taux de chômage endémique au Sénégal, particulièrement chez les jeunes.



