Affaire des 94 milliards : qui sont les membres de la commission d’enquête parlementaire ?

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2019 à 02:45 | | 0 commentaire(s)|

Les membres de la commission d’enquête parlementaire dans l’affaire des 94 milliards de francs CFA



Le Bureau de la Commission proposé est composé comme suit :



– Président



– Vice-Président



– Rapporteur



Après discussions, les membres présents ont élu Monsieur Cheikh Seck, Président de la Commission du Développement et de l’Aménagement du Territoire, Président, et Madame Dieh Mandiaye Ba, Présidente de la Commission de l’Economie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique, Rapporteur.



Les autres membres de la commission sont :



– Nicolas Ndiaye : Président de la Commission de l’Urbanisme, de l’Habitat, de l’Equipement et des Transports ;



– Seydou Diouf : Président de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits Humains ;



– Papa Sagna Mbaye : Président de la Commission des Affaires Etrangères, de l’Union Africaine et des Sénégalais de l’Extérieur ;



– Aymérou Gningue : Président du Groupe Parlementaire Benno Bokk Yaakar ;



– Djibril War : Chef de la délégation sénégalaise du Parlement Panafricain.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos