Affaire des 94 milliards: un rassemblement prévu le 16 novembre pour exiger la lumière Le mouvement ‘’Sunu 94 milliards Na Ler’’, issu de la société civile appelle à un rassemblement le 16 novembre prochain, pour exiger la lumière sur cette affaire qui oppose le député Ousmane Sonko à l’ancien directeur des Domaines, Mamour Diallo.

« L’assemblée nationale a rendu un rapport pour absoudre Mamour Diallo et Tahirou Sarr dans cette affaire. Nous, nous exigeons la clarté à travers un procès juste. C’est pourquoi nous invitons tout le monde à un rassemblement général le 16 novembre prochain. Nous avons également lancé une pétition en ligne depuis hier et d’autres actions de grands envergures sont en vue », a déclaré Alioune Badara Mboup, le porte-parole du mouvement, à l’issue d’une conférence de presse, ce jeudi matin, au micro de le RFM.

