Affaire des Boulangers de Diourbel vs la Police: L’Asp écope de 3 mois de prison dont 1 ferme

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juin 2020 à 13:32 | | 0 commentaire(s)|

Mamadou Badiane Ndao, l'Agent de sécurité de proximité (ASP) a été condamné à 3 mois de prison dont 01 mois ferme par le juge du tribunal de Diourbel, pour coups et blessures volontaires sur la personne du jeune gérant de boulangerie, Bassirou Seck, informe le journal "Kritik". Quant au boulanger, il a écopé d'un mois de prison avec sursis pour rébellion à agent.



Les faits se sont déroulés dans la nuit du 25 mai 2020, lors d'une patrouille de la police où le jeune boulanger avait été interpellé aux heures du couvre-feu et tabassé par l’Asp, lui occasionnant des blessures au niveau du visage. Bassirou Seck avait été arrêté et mis sous mandat de dépôt. Ce qui avait soulevé la colère des boulangers, qui avaient observé 24 h de grève.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos