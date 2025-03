Affaire des bourses familiales : Les précisions de taille du ministère de la Famille et des solidarités Affaire des bourses familiales : Les précisions de taille du ministère de la Famille et des solidarités Rédigé par leral.net le Lundi 10 Mars 2025 à 14:45 | | 0 commentaire(s)|

Le ministère de la Famille et des Solidarités a déclaré, ce lundi, que le programme des bourses de sécurité familiales n’est pas suspendu. Mais il y a un travail d’évaluation et de mise à jour qui est en cours. Selon le secrétaire général dudit ministère tous les arriérés de payement seront bientôt réglés. « Je ne pense pas qu’il y a une décision formelle, en tout cas je n’en suis pas informé de suspension du programme national de bourses de sécurité familiales« , a déclaré sur Rfm, El Hadji Ndiogou Diouf. Embouchant la même trompette, il précise qu’il y a des arriérés qui s’étalent sur quatre trimestres qui n’ont pas été payés et qui sont en cours de régularisation. « Cela ne veut pas dire qu’on a suspendu. C’est un problème de payement de bourse qui se passe habituellement dans beaucoup de programmes sociaux de ce genre mais qu’on est entrain de régulariser pour pouvoir pérenniser et renforcer ce programme« , a fait savoir M. Diouf. Le programme national de bourses de sécurité familias est adossé à un registre national unique. « C’est à partir de ce registre que l’on sélectionne les boursiers de sécurité familiales. Maintenant, cette base là est entrain d’être mise à jour et étendue à un million de ménages. Le travail de mise à jour et d’extension est pratiquement terminé. On est entrain de faire les dernières validations et ce registre va servir désormais de base à toutes les politiques de protection sociale« , a-t-il conclu.



Source : https://senemedia.com/annonce-79215-affaire-des-bo...

