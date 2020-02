Affaire des cambistes d’Orabank: Les cambrioleurs, devant la barre, s'étaient volatilisés avec 166 millions de FCfa

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2020 à 21:27 | | 0 commentaire(s)|

C’est un hold-up en plein jour. L’affaire du braquage devant les locaux de Orabank le 22 mai 2015 à la rue Carnot X Jean Jaurès (Dakar), a été plaidée, ce mardi, devant la chambre criminelle de Dakar. Pape Mor Djité, Arona Amadou Sow alias Baba, Doudou Ndoye et Cheikh Ndiaye (cerveau de la bande en fuite au Maroc) ont été attraits pour vol en réunion commis avec usage de moyen de locomotion, association de malfaiteurs et recel de malfaiteurs. Les accusés avaient arraché la sacoche de deux cambistes dont Moustapha Diop contenant 250 000 Euros soit la somme de 162,500 millions de FCFA. En effet, ils ont saboté le système de démarrage de la moto des plaignants garée devant la banque avant de passer à l’acte. Puis, ils se sont terrés à Grand-Dakar pour le partage du butin. Ils ont été arrêtés lorsqu’ils faisaient le change dans une banque de la place.



Pape Mor Djité : « J’ai été condamné à la perpétuité pour meurtre et je me suis échappé de la prison »



Ainsi, le parquet général a rejoué le film du sinistre traquenard des accusés. Puis, il a requis 15 ans de travaux forcés contre Arona Sow et Doudou Ndoye. En ce qui concerne Pape Mor Djité, il a demandé 3 ans de prison pour recel de malfaiteurs et 10 ans pour évasion avec confusion des peines. Toutefois, les inculpés ont les nié les faits.



Alors que lors de l’enquête, le sieur Djité, informaticien de son état, a déclaré : « une semaine après le vol, Baba et Cheikh sont venus chez moi à Nouakchott (Mauritanie). Un jour, je les ai surpris en train de compter des euros. Cheikh m’a dit que c’était pour son commerce. Après insistance, il m’a dit que cet argent est issu du cambriolage du cambiste à Dakar. Je ne pouvais pas les dénoncer parce que moi-même j'étais un fugitif parce que j'avais des problèmes », a-t-il fait savoir. Avant d’expliquer : « On m'avait incarcéré à Rebeuss pour meurtre et on m'a condamné à la perpétuité. C'est suite à des problèmes de cœur qu’on m'a trouvé des rendez-vous à l'hôpital Dantec. Je me suis enfui au troisième rendez-vous quand un des patients a eu un malaise. Je me suis échappé à bord d'un taxi pour aller au garage de Pompiers ». Là, il va prendre un véhicule pour regagner Rosso après avoir vendu ses chaussures pour payer le transport. Une fois sur place, il s’est réfugié en Mauritanie.



Tous les accusés ont déjà fait la prison



Le mécanicien Arona Amadou Sow dira : « Le samedi 24 mai 2015, Cheikh Ndiaye m’avait demandé de le rejoindre au Rond-point Castors avant de me révéler que lui et Doudou avaient commis un vol à l’arrachée d'un sac contenant 166 millions FCFA ». Leur co-acolyte, Doudou Ndoye a affirmé que Cheikh Ndiaye lui avait offert un sac d’argent et qu’il ignorait la raison.



Réclamant 300 millions de FCFA en guise dommages et intérêts, l’avocat de la partie civile a indiqué que les accusés sont tous des repris de justice. « Ce qui me fait mal dans ce dossier, est que j’ai en face de moi des accusés très froids et le juge même leur a fait la remarque. Nous ne sommes pas là pour demander un remboursement mais c’est pour dire aux acteurs de la justice qu’il faut aider les Sénégalais à travailler », a laissé entendre Me El Hadji Malick Basse.



A sa suite, l’avocat de Doudou Ndoye, Me Abdoul Aziz Djigo a sollicité l’acquittement. Me Ndeye Fatou Ndiaye Touré a plaidé l’acquittement au bénéfice du doute pour Amadou Arona Sow.



Le président de la Chambre criminelle va rendre sa décision, le18 février prochain.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos