Affaire des centres de redressement de Serigne Modou Kara: Mes El Hadji Diouf et Bamba Cissé se retirent de la défense

Lundi 7 Décembre 2020

Les avocats Me El hadji Diouf et Me Bamba Cissé qui s’étaient constitués en faveur des prévenus, se retirent de la défense, et pour cause. La dernière sortie du marabout Serigne Modou Kara, qui a déclaré n’avoir pas besoin d’avocats a frustré les robes noires.



Ces dernières, informent avoir été contactées par la famille du guide, pour plaider en faveur des responsables de centre arrêtés moyennant des honoraires. Ainsi, ils ont décidé de s’abstenir.

