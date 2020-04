Affaire des contrats nébuleux: Quand le PDS défend Mouhamadou Makhtar Cissé Urgent ministère de l'Energie. On constate une cabale politique orchestrée par des gens tapis dans l’ombre, à l’endroit du ministre, qui jouit d’une popularité incontestable grâce à ses compétences. Ministre dont le courage a attiré à notre pays, respect et considération surtout en termes de stabilité énergétique (électricité). Un vaillant, courageux et bâtisseur homme, dont la jeunesse exprime un ardent désir de suivre.



Comment un ministre aussi noble que M. Cissé peut-il parapher des contrats sans l’aval de l’autorité suprême ? C’est du non sens. Concentrons-nous sur les compétences et l’engagement patriotique de M. Cissé de faire du secteur énergétique sénégalais, un modèle africain.



La voie la plus sage aurait été de le mettre à contribution dans l’effort de guerre contre cette pandémie et ainsi, être en phase avec la vision du Président Sall. Tout le reste n’est que chimère.







A- Seydi, responsable politique PDS et SG des étudiants libéraux Département de Kolda



