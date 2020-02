Affaire des deux frères décédés à Tally Diallo : Mamadou Woury et Ibrahima Diallo, inhumés, hier à Thiaroye Les deux frères, Mamadou Woury et Ibrahima Diallo, décédés, à Thiaroye Tally Diallo, après avoir mangé une soupe, ont été finalement inhumés, hier mercredi, vers 18 h, à Thiaroye, selon la RFM. Les deux corps des deux enfants, âgés de 5 et un an, avaient été récupérés par la police, en pleine prière mortuaire, mardi denier pour les besoins d’une autopsie. Et selon les résultats, les deux frères sont bien décédés d’une intoxication alimentaire. L’autopsie révèle, en effet, une congestion pulmonaire aggravée par une toxi-infection générale, selon la même source. Les produits utilisés par le père, blanchisseur de profession, sont suspectés d’avoir causé cette intoxication.

