Affaire des diamants soulevée par Me Mousssa Diop : Aly Ngouille Ndiaye et l'ex-DG des Mines, convoqués aussi à la Sûreté Urbaine L'enquête menée, sur ordre du procureur, par les policiers de la Sûreté urbaine (SU) concernant des informations livrées par l'ancien Directeur général de la société Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop, relatives à un scandale présumé de contrat d'exploitation d'une mine de diamants au sommet de l'Etat, se poursuit.

Selon iGFM qui cite le journal " L'Observateur, l'ex-ministre Aly Ngouille Ndiaye est convoqué ce mercredi à la Police centrale de Dakar. Ce, parce que Me Moussa Diop attribuait à Aly Ngouille Ndiaye, la paternité d'un courrier en direction de l'homme d'affaires Jean Claude Mimran, qu’il avait révélé, lors d'une conférence de presse.



Le journal ajoute que l’ancien ministre de l’Agriculture n’est pas le seul plaignant convoqué à la Sûreté Urbaine. En effet, l'ex-Directeur général des Mines et de la Géologie, Dr. Ousmane Cissé, sera aussi auditionné par les enquêteurs de la Sûreté urbaine.



Pour rappel, Me Moussa Diop est depuis 48 heures en garde-à-vue à la Sûreté urbaine.



