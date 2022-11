Affaire des ex-agents de la Sotrac et d’Ama Sénégal: L’Etat débloque 13 milliards FCfa

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Novembre 2022 à 11:10 | | 0 commentaire(s)|

Les ex-agents de la Sotrac et d’Ama Sénégal peuvent pousser un ouf de soulagement. Le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, annonce en effet que leur situation sera traitée très rapidement avec l’Agent judicaire de l’Etat. D’ailleurs, il renseigne qu’un budget de 13 milliards FCfa est prévu pour les frais d’acte et de contentieux, renseigne "L'As".



A souligner que les ex-travailleurs des sociétés de Ama Sénégal, de la Société Industrielle d’Aménagement urbain du Sénégal(Sias) et de la Société de Transport du Cap-Vert (Sotrac), observent depuis avant-hier, une grève de la faim. Ils réclament en effet, depuis 20 ans, leurs indemnités qui s’élèvent à 13 milliards de francs Cfa, à l’Etat du Sénégal. Somme qui représente la dernière partie des indemnités de liquidation de ces sociétés.



Cette enveloppe est repartie ainsi : 9 milliards de francs Cfa d’indemnités pour les anciens travailleurs de la Sotrac, 2 milliards de francs Cfa pour les ex-agents de Ama Sénégal et 1,5 milliard de Cfa pour ceux de la Sias.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook