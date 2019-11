Affaire des faux billets: Bougazelli s’annonce à la Gendarmerie, aujourd’hui à 16 heures

Le député Seydina Fall Bougazelli sera cet après-midi à la Section de Recherches de la Gendarmerie. En tout cas c’est ce qu’il vient d’annoncer sur les ondes de la RFM. Le député indique n’avoir pas refusé de répondre à la convocation. Seulement, soutient-il, il est diabétique et la maladie est la cause de ses deux faux bonds.



Bougazelli n’a pas manqué de se disculper. Il affirme ne connaître aucune des personnes interpellées dans cette affaire de faux-billets à part le nommé Samb.



Walf

