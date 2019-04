Affaire des faux billets: Thione et son complice présumé jugés jeudi prochain

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 08:31 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire des faux billets de banque qui avait conduit le chanteur Thione Seck en prison sera bientôt élucidée.



Après quatre ans d’instruction, le juge d’instruction a pris une ordonnance de renvoi devant la police correctionnelle. Le parquet à qui il revient l’affaire, a procédé à son enrôlement devant le juge de la deuxième Chambre correctionnelle. D’après « Les Echos » , Thione Seck et son présumé complice, le Malien Alaye Djité seront jugés à l’audience de jeudi prochain. Cette affaire remonte à juin 2015, lorsque les éléments de la Section de recherches, informés des agissements d’un réseau de trafic de faux billets, ont pris en filature les mis en cause. C’est dans ces sur constances que Thione Seck et Alaye Djité ont été arrêtés. Selon les enquêteurs, ils ont trouvé au domicile du chanteur 50 millions d’euros (environ 32,5 milliards de F Cfa). Pour sa défense, Thione a a soutenu qu’il s’agit d’un acompte sur un contrat qu’il venait de signer et qu’il n’a jamais été au courant du caractère faux des billets. Le chanteur ajoutera plus tard que toute cette histoire est une cabale montée contre lui. Inculpé puis placé sous mandat de dépôt en juin 2015, pour association de malfaiteurs, fabrications de signes monétaires, tentatives d’escroquerie et blanchiment d’argent, il recouvre la liberté9 mois pour des raisons de santé. Son complice Alaye Djité est encore en prison. Ses demandes liberté provisoire ont toujours été rejetées.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos