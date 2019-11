Affaire des faux billets : ces audios qui enfoncent Bougazelli Ça se corse sérieusement pour l’ex député Seydina Fall Bougazelli. Libération renseigne, en effet, que les enquêteurs ont intercepté des audios qui enfoncent le responsable Apr de Guédiawaye.

Dans un des enregistrements, il déclare à ses complices qu’il travaillait avec le patron de la Section de Recherches et le Procureur. Dans deux autres enregistrements, il parle de paquets en euros et en dollars à livrer, et indiquait à un client qu’il n’avait pas de paquets de 100 dollars en billets noirs.

Auditionné sur ces enregistrements, il déclare : "Damadone Kaff rek, bilahi walahi, je chahutais".



