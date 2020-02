Affaire des filles rendues aveugles par leur marâtre : 20 ans de travaux forcés requis contre Seynabou Ndiaye

20 ans de travaux forcés. C’est la peine requis par le parquet de la Chambre criminelle de Dakar contre Seynabou Ndiaye, jugée pour les faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné la cécité. L’accusée maltraitait les deux filles de son ex coépouse, en leur infligeant toute sorte de sévices. Selon l’accusation, elle leur mettait du savon liquide dans les yeux, jusqu'à les rendre aveugles. Les victimes F. Guèye et N. Guèye étaient âgées respectivement de 3 et 5 ans, à l’époque. Les faits se sont produits en 2015 à Darou Salam 1, dans la commune de Yeumbeul. Dans son réquisitoire, le parquet a également requis 3 ans de prison ferme contre l’époux poursuivi pour complicité. La partie civile réclame la somme de 250 millions F CFA à chacune des filles.

