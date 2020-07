Affaire des gazelles Oryx: Ce que la députée Marième S. Ndiaye a dit à Moustapha Niasse La députée Marième Soda Ndiaye a saisi Moustapha Niasse pour des questions écrites au ministre de l’Environnement. Voici le texte de la jeune élue.

« En ma qualité d’élue du peuple, j’ai saisi le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal et adressé une question écrite au Ministre de l’Environnement et du Développement durable pour avoir des réponses aux questions ci-après :

1. Combien de Gazelles Oryx ont été convoyées dans un espace privé sis à Bambilor et à quelle date?

2. Combien ont péri et quelles ont été les raisons de leur mort ?

3. Qu’en est-il de l’état des autres gazelles ayant survécu ?

4. Dans quelles conditions et quelles modalités les gazelles ont-elles été transférées dans un espace privé à Bambilor ? Est-ce une ferme ou une réserve ? Cet espace est-il ouvert au public ?

5. La Convention sur la Diversité Biologique (CDB) a-t-elle été respectée dans le cadre du transfert de ces gazelles Oryx dans l’espace privé?

6. Est-ce que l’espace où elles sont transférées répond adéquatement aux conditions de leur habitat naturel comme le stipule la Convention de Washington?

7. En votre qualité de Ministre de l’Environnement et du Développement durable et, en conséquence, de garant de la protection des espèces animales et végétales, qu’est-ce qui vous a motivé à procéder au transfert, dans un espace privé, des Gazelles Oryx, une espèce mondialement protégée car en voie de disparition, dont le coût unitaire tournerait autour de 40 à 50 millions de Francs CFA ? N’y aurait-il pas un conflit d’intérêts ?

8. Existe-t-il un protocole de transfert des animaux des parcs publics à des réserves privées ? Est-ce connu du public ? Peut-il être mis à la disposition de la Représentation nationale ?

9. Quelles mesures fortes sont prises ou envisagées par l’Etat du Sénégal pour protéger ces espèces rares à l’image de l’Elan de Derby ?









Honorable Députée, Marième Soda NDIAYE

