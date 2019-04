Affaire des militaires braqueurs: Le Procureur saisit le doyen des juges pour l’ouverture d’une information judiciaire

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2019 à 08:46

Le parquet de Dakar a demandé l’ouverture d’une information judiciaire dans l’affaire de l’attaque de l’agence Wafacash sise à Nord Foire, et le maintien dans les liens de la prévention de Abdoulaye Dia et Lamine Sagna, les deux militaires mis en cause.



Ces derniers sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage d’arme à feu et moyen de locomotion, menaces, violences et voie de faits, coups et blessures volontaires, détention illégale d’arme à feu et de munition de guerre. Le ministère public a requis un mandat dépôt contre eux selon Libération, lequel informe que les mis en cause feront face au Doyen des juges d'instruction, aujourd’hui.

