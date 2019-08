Affaire des minerais de fer de la Falémé :Ahmed Khalifa Niasse lâche une bombe sur Ousmane Sonko et Atépa La sortie du leader du Pastef-Les patriotes sur le contrat entre l’Etat du Sénégal et la société turque Tosyali pour l’exploitation des minerais de fer de la Falémé n’est pas du goût d’Ahmed Khalifa Niasse. Mieux, ce dernier a accusé Pierre Goudiaby Atépa d’être derrière Ousmane Sonko.

« Une fois de plus Goudiaby utilise son sous-marin Sonko pour obliger le Président de la République à changer de vision pour abandonner l’option turque. C’est plutôt le fait de pêcher en eaux troubles qui doit être reproché à Sonko », a-t-il déclaré. Dans un communiqué envoyé à nos confrères de seneweb, il avance que « les deux ‘Senegalomancais’ se disputent une commission offerte par le challenger des Turcs pour se payer le leadership et le contrôle du Mfdc ».



« Il y a lieu de savoir que lorsque Sonko parle, c’est pour l’intérêt de Goudiaby. Et que lorsque Goudiaby offre ou prête des 4×4 ou des billets d’avion sur Air France, c’est qu’il y a anguille sous roche. Mais roche comme pierre. Ou, si vous préférez, Atepa, en Diola », a laissé entendre Ahmed Khalifa Niasse.

