Affaire des munitions saisies à Pekesse: Cheikh Lô et Cie libérés

Mardi 12 Novembre 2019

Du nouveau dans l’affaire des munitions saisies à Pekesse. En effet, Cheikh Lô, et ses collaborateurs, Dame Diop et Serigne Saliou Ndiaye, tous les trois arrêtés dans l’affaire dite de la saisie des 750 munitions de guerre ont été inculpés, ce mardi par le doyen des juges, avant d’être libérés.



D'après Libération online, ils ont obtenu une liberté provisoire. Par conséquent, ils rentrent chez eux. Pour rappel, la gendarmerie avait procédé, la semaine dernière, à une nouvelle saisie de 750 munitions de l’armée à Pékesse. Cheikh Lô, un grand notable, proche du Khalife de Darou Mousty, a été arrêté avec deux de ses collaborateurs, Dame Diop et Serigne Saliou Ndiaye, qui convoyaient les armes à Darou Mousty.



Devant les enquêteurs, ils ont soutenu avoir acheté les armes dans une armurerie de Dakar, appartenant à des Libanais. Quid de la destination de ces munitions? Lô avait déclaré que ces munitions étaient destinées à des manifestations religieuses lors desquelles, on tire des balles en l’air.

