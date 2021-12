Affaire des passeports diplomatiques: Deux agents du ministère des Affaires étrangères arrêtés par la Dic L’enquête sur le trafic présumé des passeports diplomatiques qui éclabousse les deux députés de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (Bby), avance à grands pas et commence à porter ses fruits.

Selon “L’Observateur” dans sa parution de ce lundi, deux agents du ministère des Affaires étrangères et une autre personne détentrice d’un passeport diplomatique, ont été arrêtés par la Division des investigations criminelles (Dic).



Placés en garde-à-vue, ajoute le journal, ils seront déférés au parquet, aujourd’hui lundi. Lors de leur audition, ils ont balancé les noms de quelques détenteurs de passeports diplomatiques. D’après nos confrères, L. S., un des premiers arrêtés sur la liste balancée par les agents du ministère des Affaires étrangères, a confié qu’il a acheté son passeport auprès d’une autorité nommée A. K.



Il a également cité d’autres noms détenteurs de passeports. A. K., qui est en fuite, est activement recherché. Il serait hors du territoire national.



