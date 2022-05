Affaire des passeports diplomatiques : le verdict est tombé pour Mamadou Sall, Boubacar Biaye et Djadji Condé ! L'affaire du trafic des passeports diplomatiques a connu son épilogue avec les verdicts qui sont tombés. Les deux députés Mamadou Biaye et Mamadou Sall vont humer l'air de la liberté avec deux ans d'emprisonnement, dont respectivement, 5 et 6 mois ferme.

En effet, on peut dire que les députés trempés dans l'affaire des trafics de passeports diplomatiques, l'ont échappé belle avec la sentence qui est tombée ce jeudi 19 mai 2022.



Mamdou Biaye a écopé de deux ans d'emprisonnement dont cinq mois ferme tandis que son collègue parlementaire, Mamadou Sall écope de deux ans dont six mois ferme.



L'autre complice, l'intermédiaire Djadji Condé, est moins chanceux car il reste encore en prison pour un court temps, d'autant qu'il a écopé aussi de deux ans, dont dix mois ferme.



Pour rappel, les deux députés ont trempé dans une sombre affaire de passeports diplomatiques, se faisant payer à hauteur de 4 millions FCfa, faisant aussi passer certaines clientes pour leurs épouses et membres de leurs familles.







