Affaire des pirogues sénégalaises arraisonnées en Guinée : Les pécheurs mbourois font leur mea culpa et saluent les efforts du gouvernement Après le dénouement heureux de l’affaire des pirogues arraisonnées en Guinée, des pêcheurs mbourois et leurs familles ont fait leur mea culpa, tout en reconnaissant leur part de de responsabilité dans la situation leur ayant valu des amendes d’une soixantaine de millions de francs Cfa. Ils ont, en outre, loué la volonté affichée du chef de l’Etat et du gouvernement, surtout les efforts déployés pour les sortir du guêpier de la Guinée-Conakry.

Selon Abdourahmane Dièye, un des propriétaires de pirogues le gouvernement du Sénégal a été à la hauteur en œuvrant pour la continuation des activités des pêcheurs sénégalais en Guinée.



A l’en croire, aucun mauvais traitement n’a été enregistré à l’encontre des pêcheurs sénégalais. Le fait notable, du reste sanctionnant les infractions consistant à pêcher dans les eaux territoriales guinéennes sans autorisation, c’est la consignation de carburant des embarcations et des captures ou produits en plus de matériel de navigation comme des GPS et des compas.



A son avis, l’incident aurait dû être évité, par eux, avec l’observation et le respect des limites territoriales de la Guinée. Pape Ndiaye, un pêcheur, a rassuré que suite à l’intervention du ministre des Pêches et de l’Economie maritime, tout le monde a repris le travail et on s’attend à un retour prochain des embarcations et leurs membres d’équipage à Mbour.



Ses craintes sont de voir les Guinéens agir comme la Mauritanie, en obligeant les embarcations sénégalaises à débarquer et vendre leurs captures et produits en Guinée

