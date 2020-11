Affaire des produits phytosanitaires: Aida Ndiongue, Aziz Diop et Cie renvoyés en jugement

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Novembre 2020

L’affaire des produits phytosanitaires portant sur 5 milliards de F Cfa et dans laquelle Aïda Ndiongue avait obtenu un non-lieu prononcé par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), est loin de connaitre son épilogue.



Selon Les Echos, dans une ordonnance rendue le 12 novembre dernier, le juge a renvoyé l’ex- sénatrice libérale en correctionnelle pour tentative d’escroquerie portant sur les deniers publics et complicité de faux et usage de faux en écriture privée.



En sus, le magistrat instructeur a renvoyé Abdoul Aziz Diop, qui était le directeur de Cabinet du ministre de l’Habitat, Oumar et coordonnateur du projet Plan Jaxaay, Serigne Ly, ancien coordonnateur du Plan, Ibrahima Diallo, ancien Dg de la Sde et Ndiaga Fall, homme d’affaires.

