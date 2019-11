Affaire des talibés enchainés à Ndiagne : Le Gouvernement dédramatise

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 08:26

Le directeur de la Promotion des droits de l’enfant, dépêché par le Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des droits de l’enfant, s’est voulu formel, hier, sur l’affaire des talibés enchaînés à Ndiagne par leur maître coranique, Serigne Khadim Guèye.



«Les personnes, qui ont eu à commettre ces actes, ne l’ont pas fait dans l’intention de nuire aux enfants. Mais, c’est un modèle d’éducation qu’ils connaissent, qu’ils ont vécu et qu’ils sont en train de perpétuer, sans savoir qu’il y avait des lois qui interdisaient ce genre de pratiques », a déclaré Niokhobaye Diouf.



D’après SourceA, l’hôte de Ndiagne chante sur un air magnifique ce qu’il a vu sur place, en termes d’amélioration des conditions des enfants dans les ‘’daaras’’.



