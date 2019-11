Affaire des talibés enchaînés : la proposition surprenante de Serigne Babacar Mbacké Mokabarou Serigne Babacar Mbacké Moukabarou a fait une proposition surprenante après l’affaire des talibés enchaînés à Ndiagne et l’arrestation du marabout Cheikhouna Guèye. En conférence de presse, hier à Kaolack, le représentant du khalife des mourides à Kaolack, a proposé l’utilisation de grilles, à la place des chaînes pour empêcher les talibés de fuguer.

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Novembre 2019 à 07:59 | | 0 commentaire(s)|

« Aujourd’hui, il y a de telles avancées qui permettent de ne plus utiliser des chaînes, on peut par exemple utiliser des grilles », a-t-il notamment indiqué dans des propos relayés par la RFM. Sur un tout autre plan, il a appelé les populations au calme après l’augmentation du prix de l’électricité.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos