Affaire des talibés enchaînés : le tribunal de Louga saccagé, l’UMS s’indigne Des souteneurs du marabout Cheikhouna Guèye, arrêté pour avoir enchaîné des talibés à Ndiagne, ont saccagé le tribunal de grande instance de Louga, hier, lors du procès du marabout.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2019 à 08:50 | | 0 commentaire(s)|

Des actes que dénonce ferment l’Union des magistrats du Sénégal (UMS). Dans un communiqué rendu public, l’UMS se dit indignée par de tels comportements et qualifie les actes d’intolérables. Elle a demandé à ce que cette affaire soit ramenée à sa juste proportion et à éviter l’amalgame.

Le marabout Cheikhouna Guèye, un soudeur métallique, ainsi que 4 parents, ont été arrêtés après que des enfants talibés enchaînés ont été découverts dans un daara à Ndiagne, à louga.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos