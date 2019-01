Affaire des trois « khalifistes » : Le parquet demande l’ouverture d’une information judiciaire

Le parquet de Dakar a demandé l’ouverture d’une information judiciaire contre les trois jeunes «khalifistes » proches de Barthélémy Dias, accusés d’avoir planifié et mis en exécution le sabotage d’un meeting de l’Apr (pouvoir) et le saccage des bus Dakar Dem Dikk. En garde à vue depuis le mardi 22 janvier 2019, Pape Konaré, Arona Sall et Habibou Mboup, sont poursuivis pour association de malfaiteurs, actions diverses, destruction volontaire de biens publics, vol en réunion, coup et blessures volontaires avec incapacité temporaire de 60 jours. Le ministère public qui vise aussi X, a requis le mandat de dépôt contre tous, selon Libération, lequel informe que les mis en cause feront face au Doyen des juges d'instruction, aujourdhui



