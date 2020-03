Affaire du Directeur général de l’Iseg : Dieyna et son frère libérés, Mamadou Diop toujours en garde-à-vue Arrêtés samedi, pour avoir diffusé sur Internet des images dégradantes de Mamadou Diop, DG d’Iseg, Djeyna Baldé et son frère, Aly ont été remis en liberté, après 12 heures d’audition. Ils sont toutefois convoqués lundi et seront présentés au parquet, le même jour, selon pressafrik, citant des sources judiciaires. Pour sa part, le Dg de l’Iseg Mamadou Diop, a quitté la Division de lutte contre la cybercriminalité, menotté, pour le Commissariat central de Dakar où il a passé 2 nuits, indique la même source.

