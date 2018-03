Affaire du bébé Fallou DIOP: Ansoumana DIONE, pour une expertise médicale du malade mental suspecté

En conférence de presse ce mars 20 mars 2018 au Ministère de l'Intérieur, le Directeur de la Sécurité Publique avait dit que la Police a les moyens de traquer les auteurs des assassinats d'enfants au Sénégal. Pour le Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), ces propos n'ont aucun sens car cela ressemble à dire que le soleil brille à 13 heures.



Par ailleurs, Ansoumana DIONE dit être réconforté par un tel discours, lorsqu'il disait que la Police connaissait bel et bien les meurtriers des dix (10) malades mentaux errants, assassinés à Tambacounda, entre 2014 et 2017. C'est pourquoi, il demande au Commissaire Abdoulaye DIOP, de bien vouloir convoquer une autre conférence de presse, pour dire alors toute la vérité aux sénégalais par rapport à ces séries de tueries de malades mentaux errants, jusqu'ici, restées sans suite. Pour Ansoumana DIONE, ni la Police, ni la Gendarmerie, encore moins la Justice, ne respecte aucunement les droits des malades mentaux errants à qui le Président Macky SALL et son régime ont empêché d'être pris en charge depuis 2013, avec la confiscation et la fermeture du Siège de l'ASSAMM, construit à Kaolack en 2004, grâce au soutien du Président Abdoulaye WADE.



Enfin, Ansoumana DIONE précise que le meurtrier de Fallou DIOP ne peut être personne d'autre que ce malade mental trouvé au champ où le corps de ce bébé de deux ans, a été découvert. C'est pourquoi, pour mieux clarifier cette affaire, il exige une expertise médicale de ce malade mental qui, selon des informations qu'il a reçues, a avoué l'avoir tué. Attention, un malade mental ne ment pas.



Rufisque, le 22 mars 2018,

Ansoumana DIONE, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)