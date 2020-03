Affaire du directeur de l’Iseg: Dieyna vivait dans un appartement loué par le Dg Mamadou Diop La scabreuse affaire de grossesse et de refus de paternité sur une mineure dont est accusé le Directeur général de l'Iseg, sur Dieynaba Baldé, est loin de connaître son épilogue.

"Libération" révèle, en effet, que le frère et la sœur de Dieynaba Baldé ( 17 ans), savaient que cette dernière vivait, depuis un an, dans l'appartement loué par le directeur de l'Iseg, Mamadou Diop.



Le Dg de l'Iseg risque gros, en tout cas, puisque la loi bannit le consentement quand la victime est mineure, indique le journal, soulignant que Mamadou Diop n'a pas déféré à la convocation de la Brigade des mœurs, arguant qu'il n'a pas reçu de convocation.



Toutefois, une plainte a été bien déposée contre lui pour détournement de mineure suivi de grossesse. Le Dg de l’Iseg qui, à son tour, a porté plainte contre la fille, sa sœur et son frère pour collecte illicite de données et chantage.



