Affaire du double meurtre de Touba : La Dic arrête Bara Touré, père des deux enfants égorgés L’enquête menée sur le double meurtre des deux enfants retrouvés égorgés dans leur chambre à Touba, livre ses premiers résultats. La Division des investigations criminelle (Dic) a arrêté, mardi, le père des victimes. Bara Touré serait l’auteur du double homicide.

Le présumé meurtrier des deux enfants, Serigne Mbacké Touré et Mame Daouda Touré, tués, en pleine nuit dans leur domicile à Touba au mois de septembre dernier, a été identifié. Il ne serait autre que leur propre père, Bara Touré.



Selon L’Observateur, c’est une enquête minutieuse et multiforme qui a permis de mettre la main sur le sieur Touré. Il a été cueilli, mardi, au domicile d’un de ses amis, sur la route de Darou-Rahmane.



Père et présumé auteur de ce crime odieux, il a été perdu par les résultats des analyses des indices effectués par un laboratoire qui se trouve à Bordeaux, en France. En effet, au lendemain du drame, la Dic et les experts de la police scientifique et technique avaient effectué des prélèvements buccaux sur les personnes suspectes, relevé des empreintes digitales et mis sous scellé l’arme du crime.



Selon des sources du journal, tous ces éléments de l’enquête ont été envoyés à Bordeaux. Ce qui a permis de retrouver l’Adn du père sur presque toutes les pièces à conviction.



Pour rappel, deux jours après le meurtre de ses propres enfants, Bara Touré avait tenté de se suicider après avoir été convoqué par les enquêteurs. Il était interné à l’hôpital pendant plusieurs jours.

