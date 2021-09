Affaire du foncier à Diass : Liberté provisoire pour les mis en cause. Les personnes interpellées lors de la manifestation ce mercredi dernier à Diass, ont obtenu une liberté provisoire, selon les informations obtenues par la Rédaction de Dmn.

Toutefois, les mis en cause vont comparaître de nouveau le 28 septembre 2021 au tribunal de Mbour .

Iba Diop.



Pour rappel, ce litige foncier a dégénéré mercredi dernier malgré les tentatives d’apaiser la tension d’autant que les populations se disent prêtes à y laisser leur vie et préparent une deuxième manifestation pour aujourd’hui.



Pour éviter des affrontements ce vendredi, l’Apix a arrêté les travaux de terrassement du site litigieux. Et les gendarmes qui avaient campé dans le village depuis quelques jours, ont quitté les lieux.

