Affaire du gangster indien arrêté à Dakar : La saga judiciaire se poursuit

Vendredi 31 Mai 2019

La saga judiciaire se poursuit dans l’affaire Ravi Pujari, le chef mafieux recherché en Inde et arrêté en janvier à Dakar. Alors que l’Inde fait pression sur les autorités de Dakar pour obtenir son extradition, le gangster multiplie des actes pour faire retarder la procédure.



Dernièrement, ses avocats avaient introduit un pourvoi en cassation pour s’opposer à la demande de l’Inde. Selon Les Echos, cette demande a été rejetée avant-hier par la Cour suprême. N’empêche l’indien ne s’avoue pas vaincu, d’autant qu’il a activé d’autres leviers pour rester encore plus longtemps sur le sol sénégalais. Une femme dont ignore l’identité, aurait en effet, saisi la justice contre lui pour escroquerie portant sur plusieurs millions. Ce qui n’est pour arranger les choses des autorités indiennes. D’autant que prévient un de ses avocats, « tant que ces dossiers ne sont pas vidés, Ravi ne sera pas extradé ».



Ravi Pujari est un gangster indien qui a été impliqué dans divers meurtres et menaces visant des stars de Bollywood en Inde et en Australie, au cours des années 2000. Il a été arrêté à Dakar en janvier 2019, après des années recherches lancées contre lui par l’Inde et par les services d’Interpol. Il ressort de l’enquête de la police sénégalaise qu’il se faisait passer pour un Burkinabé et avait aussi tissé de fortes relations avec des hommes d’affaires, en plus de développer une chaîne de restaurants à Dakar.

