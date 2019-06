Affaire du pétrole et du gaz: Seydou Guèye tacle Abdoul Mbaye

Pour sa première sortie, après sa nomination comme ministre Conseiller en communication du président de la République, Seydou Guèye n’a pas raté l’ancien PM Abdoul Mbaye dans l’affaire du pétrole. Selon lui, Abdoul Mbaye le contrat pétrolier a été transmis, après signature d’Abdoul Mbaye.



« A ce que je sache, ce contrat n’a pas été examiné en Conseil des ministres, il a été transmis, après signature d’Abdoul Mbaye, alors PM, au président de la République. Et dans le cas d’espèce, le contre-seing est une responsabilité politique. On ne peut pas accepter que Abdoul Mbaye passe son temps à dire qu’on m’a présenté du faux », a-t-il rétabli.



Le successeur d’El Hadji Kassé trouve l’attitude du leader de l’ACT incompréhensible depuis le début de cette affaire. « Abdoul Mbaye se fait de plus en plus remarquer par une attitude incompréhensible, qui me semble plus relever de la haine que d’autre chose. Au moment où ce contrat a été signé, Abdoul Mbaye faisait partie des hommes les plus heureux du monde. Et c’est l’inverse depuis qu’il n’est plus Premier ministre, il fait partie des hommes les plus malheureux ».

