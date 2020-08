Affaire du policier décédé aux Parcelles Assainies: La thèse du suicide par arme à feu écartée

Du nouveau dans l’affaire du policier Sémou Diouf qui s’est tiré une balle dans la tête, jeudi dernier, à son domicile, aux Parcelles Assainies. Des éléments de preuve matérielle ne collent pas avec la thèse du suicide.



D'après "Les Échos", la tête du policier allait exploser s’il s’était tiré une balle dans la tête avec son arme de service de marque «Taurus».



Car, la balle allait lui traverser la tête et l’impact allait être énorme avec, à la clef, du sang à gogo. Autre zone d’ombre, le policier ne peut pas se tirer une balle dans la tête et rester en vie 3 heures plus tard. Un autre fait aussi bizarre : L’arme du policier a aussitôt disparu après le drame avant d’être remise aux policiers plus tard.

