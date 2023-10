Affaire du présumé homosexuel exhumé et brûlé: 4 personnes arrêtées à Kaolack

La traque des auteurs de la « barbarie » du 28 octobre commence à porter ses fruits à Kaolack. Ouverte, hier, sur instruction du procureur de la République près le tribunal de grande instance de ladite ville, l’enquête avance à grands pas. Ainsi, 4 personnes viennent d’être arrêtées par les enquêteurs de la Police, rapportent nos confrères de Dakaractu.



Pour rappel, le samedi 28 octobre, une foule en furie s’est rendue au cimetière de Léona Niassène pour exhumer et brûler le corps du présumé homosexuel C.F. enterré la veille. La dépouille du présumé homosexuel avait été acheminé, le vendredi, à Touba mais, informé de la supposée orientation sexuelle du défunt, les membres du Dahira Moukhadimatoul Khidma chargé de la gestion de la Grande mosquée et des cimetières de Touba avaient éconduit le cortège.



Finalement enterré dans son Kaolack natal, le corps de C.F. a été incinéré en pleine rue par les habitants de Ndagane. Un acte « barbare » dénoncé, dans un communiqué, par le khalife de la cité religieuse de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Tidiane Khalifa Niasse.

