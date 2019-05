Affaire du talibé blessé à Pikine : Le propriétaire du pitbull, Saliou Diouf, condamné à un mois de prison Le propriétaire du pitbull qui avait agressé à Pikine le jeune talibé de 15 ans, Abdoulaye Baldé, un talibé de 15 ans, a été condamné à 6 mois de prison, dont un ferme. Saliou Diouf, déféré le 10 mai dernier, a comparu ce vendredi à la barre du Tribunal de grande instance (TGI) de Pikine-Guédiawaye pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité non déterminée.

Le prévenu a rejeté le tort sur le jeune Baldé à la barre, soutenant que le jeune Abdoulaye Baldé qui est entré dans la maison et a provoqué le chien qui a l’a poursuivi dehors avant de le mordre.

A signaler que la partie civile était absente du tribunal.



