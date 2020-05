Affaire du taximan tué à Yoff : Le procès renvoyé au 2 juin

L’affaire du taximan tué d’une balle à la station Shell de Yoff par Ousseynou Diop dit Ouzin dans la série « Ndandité » devant être jugée aujourd’hui à la Chambre criminelle a été renvoyée au 2 juin, selon la Rfm.



Pour rappel, le 27 octobre 2016 après une vive altercation, Ousseynou Diop aurait sorti son pistolet et abattu à bout portant Ibrahima Samb. Il avait plaidé l'excuse de la provocation pour justifier son acte. Ousseynou Diop risque les travaux forcés et la perpétuité.





