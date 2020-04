Affaire du taximan tué à Yoff : Ousseynou Diop sera finalement jugé le 19 mai 2020 Ousseynou Diop, le présumé meurtrier d'Ibrahima Samb, le chauffeur de taxi tué d'une balle à la station Shell de Yoff, en 2016, fera face au juge de la Chambre criminelle de Dakar, le 19 mai prochain et non le 29 avril, selon "Les Échos". Ousseynou Diop aurait abattu à bout portant Ibrahima Samb, d’une balle dans la tête, après une vive altercation, rappelle-ton. Il risque les travaux forcés et la perpétuité, indique le journal

