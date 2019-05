Affaire du véhicule de l’Apr vendu en Mauritanie : les sanctions tombent ! es sanctions n’ont pas tardé dans l’affaire de la vente du véhicule affecté par Macky Sall à la Direction des Sénégalais de l’extérieur/Mauritanie de l’APR.

Alioune Ndao Fall, secrétaire national chargé de la diaspora du parti, a suspendu Morkane Ndiaye et Amadou Ndiaye, respectivement coordonnateur et trésorier de la Des/Apr de la Mauritanie. Pour assurer leur intérim, Pape Guèye, jusque-là vice-coordonnateur, et Fatou Ndiaye, qui assurait les fonctions de trésorière adjointe, ont été promus, rapporte Source A.



