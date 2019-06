Affaire du vigile tué à Thiaroye: un homme tente d’agresser le commissaire adjoint avec un tesson de tasse

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juin 2019

L’adjoint du commissariat de police de de Thiaroye, A. Ndior a échappé à la mort. L’officier de police judiciaire a été la cible d’un individu, armé de tesson de tasse à café, qui voulait lui faire la peau, rapporte Les Echos.



Le mis en cause, O. Ba, qui se présente comme ami des suspects arrêtés dans l’affaire du meurtre du vigile Daouda Guissé tué dans un cambriolage, s’est rendu au commissariat de Thiaroye pour savoir le motif de leur interpellation.



Sa patience mise à rude épreuve, il s’énerve et commence à débiter des insanités aux flics. Il s’empare d’un tesson d’une tasse à café et se dirige, comme un forcené, vers l’adjoint du commissaire Khadidiatou Sall, A. Ndior. Ce dernier esquive l’attaque, maîtrise son agresseur avant de le menotter. Soumis à une fouille corporelle, les limiers découvrent sur lui trois cornets de chanvre indien. Placé en garde-à-vue, il a été déféré au parquet pour détention de chanvre indien et tentative d’agression sur un agent par objet tranchant et rébellion.

