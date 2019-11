Affaire faux billets: Me El Hadji Diouf au secours de Bougazelli

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Novembre 2019 à 17:15

Me El Hadji Diouf a finalement accepté d'être l'avocat de Seydina Fall, alias Bougazelli. D'ailleurs, c'est lui-même qui va accompagner le député à la Section de Recherches de Colobane.



D'après la source, les deux hommes sont présentement en route pour déférer à la convocation.

