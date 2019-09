Affaire grâce Khalifa Sall - Les propos du Président Sall ont été mal interprètes (Maire de Keur Mousseu)

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2019 à 18:07 | | 0 commentaire(s)|

La polémique continue sur les propos du chef de l'État Macky Sall concernant la grâce présidentielle pour l'ex-maire de Dakar en prison.



Selon Momar Ciss, le maire de Keur Mousseu, les propos du Président Macky Sall ont été mal interprètes par des gens malintentionnées et pense que chaque chose en son temps et la grâce présidentielle ne s'obtient pas en mettant la pression.

